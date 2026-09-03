×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Köpeğe çarpan hafif ticari araç devrildi; arkadan gelen 5 araç birbirine girdi

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Manavgat#D-400 Karayolu
Köpeğe çarpan hafif ticari araç devrildi; arkadan gelen 5 araç birbirine girdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 11:46

Antalya Manavgat’ta D-400 kara yoluna çıkan köpeğe çarparak devrilen hafif ticari araç, zincirleme kazaya yol açtı. Devrilen araca çarpmamak için ani fren yapan 5 aracın birbirine girdiği kazada yaralanan olmazken, köpek telef oldu ve kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Manavgat- Alanya D-400 kara yolu Karacalar Mahallesi’nde meydana geldi. Manavgat’tan Alanya’ya giden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç, yola çıkan köpeğe çarpıp, devrildi.

Köpeğe çarpan hafif ticari araç devrildi; arkadan gelen 5 araç birbirine girdi

Arkadan gelen sürücüler de kazayı görüp ani fren yapınca zincirleme kaza oldu. 5 araç birbirine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, hafif ticari aracın çarptığı köpek öldü.

Köpeğe çarpan hafif ticari araç devrildi; arkadan gelen 5 araç birbirine girdi

Kaza nedeniyle D-400 kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin incelemesi ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Haberin Devamı

Köpeğe çarpan hafif ticari araç devrildi; arkadan gelen 5 araç birbirine girdi

Gözden KaçmasınOtluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı: Havadan ve karadan müdahale ediliyorOtluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı: Havadan ve karadan müdahale ediliyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Manavgat#D-400 Karayolu

BAKMADAN GEÇME!