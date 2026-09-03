Köpeğe çarpan hafif ticari araç devrildi; arkadan gelen 5 araç birbirine girdi

Antalya Manavgat’ta D-400 kara yoluna çıkan köpeğe çarparak devrilen hafif ticari araç, zincirleme kazaya yol açtı. Devrilen araca çarpmamak için ani fren yapan 5 aracın birbirine girdiği kazada yaralanan olmazken, köpek telef oldu ve kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Manavgat- Alanya D-400 kara yolu Karacalar Mahallesi’nde meydana geldi. Manavgat’tan Alanya’ya giden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç, yola çıkan köpeğe çarpıp, devrildi.
Arkadan gelen sürücüler de kazayı görüp ani fren yapınca zincirleme kaza oldu. 5 araç birbirine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, hafif ticari aracın çarptığı köpek öldü.
Kaza nedeniyle D-400 kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin incelemesi ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.