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Köpeğe benzeyen ve 2 ayaklı doğan buzağı telef oldu

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#Elazığ#Buzağı#Veteriner
Köpeğe benzeyen ve 2 ayaklı doğan buzağı telef oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 00:10

Elazığ'da iki ayaklı doğan buzağı görenleri şaşırttı. Doğumdan kısa süre sonra buzağı telef oldu.

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Olay Kovancılar ilçesi Mağara köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğumu olan ineğin sahibi veterinere haber verdi. Ahıra gelen veteriner, ineğin doğumunu yaptırırken, dünyaya gelen buzağının farklı olduğunu tespit etti.

Veteriner doğum yaptırdıktan sonra buzağının kafa yapısını köpeğe benzediğini ve 2 ayaklı olduğunu tespit etti. Doğumdan kısa bir süre sonra buzağı telef oldu.

Köpeğe benzeyen ve 2 ayaklı doğan buzağı telef oldu

Doğan buzağının kafa yapısının normalden çok farklı olduğunu gören besici, çene yapısı oluşmayan ve 2 ayaklı olan buzağıyı ilk defa gördüğünü ifade etti.

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#Elazığ#Buzağı#Veteriner

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