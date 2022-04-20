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Koparmanın cezası 112 bin TL

#Göl Soğanı#Samsun#CEZA
Koparmanın cezası 112 bin TL

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, 6 sözleşmeli üretici tarafından yetiştirilen tıbbi, aromatik ve endemik bitki olma özelliğini koruyan 'göl soğanı'nın bir tanesini bile izinsiz koparmanın cezası 112 bin lira.

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Göl soğanı, genellikle ilaç sanayinde kullanılıyor. İzinle dikimi yapılan göl soğanı, Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 12 dönüm alanda yetiştiriliyor. İlçede şu anda 6 çiftçi göl soğanı üretmek için sözleşme imzalarken, ortalama 1 ton göl soğanından 5-6 bin TL gelir elde ediliyor. Diğer tarım ürünlerine göre getirisi oldukça yüksek olan göl soğanını izinsiz söken vatandaşlara verilen ceza ise 112 bin TL.

BAKANLIK İZNİ LAZIM

Göl soğanı gibi yumrulu bitkilerin doğadan sökülmesinin bakanlık iznine bağlı olduğunu belirten 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Karaman, şunları söyledi: “Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nden bunlardan söküm izni alınıp tarlalardan anaç tohumluk üretimi yapılıyor. Daha sonra da çoğalttıktan sonra alıcı firmalara ticareti yapılabiliyor. Daha çok ihraç ediliyor. 1 tane göl soğanını bile izinsiz kopardığınızda şu anda 112 bin TL cezası var. Göl soğanı, endemik ve yok olma riski altında olan türlerden olduğu için cezalar bu kadar ağır. Bence bu cezalar az bile. Çünkü yaşam alanları daraldı. Göl soğanlarının daha çok korunmaya alınması lazım. Üretimin de arttırılması gerekiyor.”

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#Göl Soğanı#Samsun#CEZA

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