Kopardığı saçını tosta koydu, o anlar kameraya böyle yansıdı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çay ocağında bir kadın müşteri, saçını koparıp tostun içine yerleştirdi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SAÇ ÇIKTI DEYİP YENİ TOST İSTEDİ

Olay, kentin en işlek yerlerinden olan Çark Caddesi’nde meydana geldi. Caddedeki çay ocağında tost yaptıran kadın müşteri, siparişi teslim aldıktan kısa süre sonra, içinde saç olduğunu öne sürüp yeni bir tost talep etti. İşletme çalışanları, şikayeti dikkate alıp yeni bir tost hazırladı. Ancak kadının tavırlarından şüphelenen işletme sahipleri, güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

HESABI ÖDEMEMEK İÇİN

Görüntülerde, tost geldikten sonra çevresini kontrol eden müşterinin, saçından bir tel koparıp tosta dikkatlice koyduğu yer aldı. İşletmeci, kadının hesabı ödememek için böyle hareket ettiğini öne sürdü.