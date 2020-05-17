Koparana ceza: 60 bin TL

Koruma altında olduğu için de çiçeği koparan veya zarar verene 60 bin 163 TL ceza uygulanıyor. Şakayık çiçeğinin halk arasında ‘ayıgülü’ olarak bilindiğini belirten Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Mustafa Büyükkafalı, çiçeğin 10 günlük yaşam süresi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Türkiye’de 6 çeşidi bulunmaktadır. En önemlileri burada Toros Dağları’nda olduğu için 1100 metrede çıkan çiçeklerdir. Koparılması yasak olan bir bitki, ama yılda 1 defa etkinlik yaparak, katılanlara çiçeği tanıtıyoruz. Koruma altında ve koparılması yasak olduğu için yerini pek söylemek istemiyoruz. Ayıgülü çok nadir yetişen ve ömrünün kısa olması sebebiyle kökündeki ve bitkisindeki özelliklerinden dolayı, ilaç sanayi, boya için endüstri sanayi, parfüm ve kozmetikte kullanılabiliyor.”