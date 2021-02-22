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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)
Haber Giriş: 22.02.2021 - 17:56 | Son Güncelleme:

Kopan yüksek gerilim hattını taşla kesmek isterken elektriğe kapıldılar

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Kopan yüksek gerilim hattını taşla kesmek isterken elektriğe kapıldılar
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ADANA'nın Kozan ilçesinde Ersoy Gönfer (37) ile dayısı Çetin Akalın (26), kopup araziye düşen yüksek gerilim hattını taşla kesmek isterken akıma kapılarak ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ersoy Gönfer, hayatını kaybetti.

Kopan yüksek gerilim hattını taşla kesmek isterken elektriğe kapıldılar
Olay, öğle saatlerinde Tufanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ersoy Gönfer ile dayısı Çetin Akalın, kopup araziye düşen yerdeki yüksek gerilim hattı telini taşla kesmek isterken akıma kapıldı. İkiliyle birlikte bölgeye gelip, bir portakal bahçesinden meyve yiyen Evliya Gönfer, geri döndüğünde ağabeyi Ersoy Gönfer ile dayısı Çetin Akalın'ı ağır yaralı halde buldu. Gönfer, ikiliyi bulunduğu yerden kaldırıp, sepetli motosikletle Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ersoy Gönfer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Çetin Akalın ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı.

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