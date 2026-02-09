Kopan uzuvlar ‘dikilemez’ denilmişti... Mucize ellerde 10 saatlik operasyon

Haberin Devamı

Tekirdağ’dan Antalya’ya giden Buzlu Turizm’e ait yolcu otobüsü, 1 Şubat sabahında Döşemealtı ilçesi yakınlarında girdiği virajda bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

BACAK VE KOL YERİNE DİKİLDİ

Kazada yaralananlardan bazılarının vücutlarındaki uzuvlar da jandarma ekipleri tarafından ambulanslara verilerek yerlerine dikilebileceği umuduyla buzla muhafaza edilip, hastaneye gönderildi. Kazada bacağı kopan ve oğlu Seymen Çınar Sarı’yı kaybeden Sedef Sarı (33) ve kolu kopan Yavuz Selim Yiğit (21), sevk edildikleri Antalya Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı, ancak kopan uzuvlarının yerine dikilemeyeceği söylendi. Kaza haberini alan Sedef Sarı’nın Manavgat’taki eşinin ağabeyi Vedat Sarı (41), yakınlarıyla birlikte hastaneye doğru yola çıktı. Vedat Sarı, daha önce kendisini ve kızını ameliyat eden Türkiye’nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı arayarak destek istedi. Özkan çifti, zaman kaybetmeden hastaları ameliyata aldı. Sedef Sarı’nın bacağını dikmek için Prof. Dr. Ömer Özkan, Yavuz Selim Yiğit’in kolunu dikmek için Prof. Dr. Özlenen Özkan ekipleriyle birlikte kopan damar, sinir, kas ve kemik dokularının onarılacağı ameliyata girdi. Eşzamanlı ve yan yana ameliyathanelerde yaklaşık 10 saat süren ameliyatlar sonucunda Sarı’nın kopan bacağı, Yiğit’in ise kolu yerine dikildi. Yoğun bakımdaki tedavilerinin ardından servise alınan Sarı ve Yiğit’i Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan ziyaret etti. İki yaralının sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Haberin Devamı

‘UYGUN ŞARTLAR ALTINDA GETİRİLDİ’

Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Uygun şartlar altında getirildiği için kolu ve bacağı yerine dikebildik. Uzun süren bir ameliyattı. İki ekip aynı anda, iki odada yan yana o iki vakayı aldık. Mikrocerrahide 1 haftalık süre sıkıntılı. Damarlarda tekrar tıkanma olabiliyor. 4 - 5 saatten sonra o organları dikmek hastaya zarar veriyor, dikilmemesi gerekiyor. Çok hızlı gelmesi gerekiyor ve buzla direkt temas etmeyecek şekilde serin bir ortamla gelmeleri gerekiyor. Bize doğru koşullarda geldi dokular. O anlamda da işimiz kolaylaştı hastalar açısından” dedi.

Haberin Devamı

Ameliyatların zorlu geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Ömer Özkan ise “Kazadan sonra uzuvların bulunduğunu öğrendim. İnsanlara bunun da eğitiminin verilmesi gerekir. Basit de olsa okullara veya toplum açısından bunların da bilgilendirilmesinde fayda var” diye konuştu.