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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA (DHA)
Haber Giriş: 05.03.2021 - 17:55 | Son Güncelleme:

Kopan teli TIR'a takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildi

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Kopan teli TIR'a takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildi

KÜTAHYA’da aydınlatma direğinden kopan tel, seyir halindeki TIR’ın ön kısmına takıldı, telin bağlı olduğu aydınlatma direği ise, ortak şeritte ilerleyen otomobilin üzerine devrildi. Kazada 2 araçta da hasar oluştu.

Kopan teli TIRa takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildi
Kütahya- Eskişehir Karayolu'nun 6’ncı kilometresinde aydınlatma direğinden kopan tel, Bayram Demir yönetimindeki 43 LN 017 plakalı TIR’ın ön kısmına takıldı. Telin bağlı olduğu, orta şeritte bulunan aydınlatma direği ise yerinden sökülerek, İlkay Kızılırmak yönetimindeki 34 CNF 872 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine gelen trafik polisleri, güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapattı. Görevlilerin TIR’a takılan teli kesmesi ve aydınlatma direğini kaldırmasının ardından trafiğe kapanan yol yeniden açıldı.

Elektrik direğinin üzerine devrildiği otomobilin sürücüsü İlkay Kızılırmak, “Kütahya’ya ticaret için geliyoruz. Bir anda aydınlatma direği düştü. Aracımız bu hale geldi. Allah beterinden korusun” dedi.

Kopan teli TIRa takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildi

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