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MERSİN (İHA)
Haber Giriş: 03.04.2020 - 17:07,Son Güncelleme:/

Kopan kayalar yolu kapattı

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Kopan kayalar yolu kapattı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen olayda tonlarca ağırlığındaki kayalar yaklaşık 10 köyün ulaşımını sağlayan yolu kapattı.

İlçede 2 gündür yağan yağmurun etkili olduğu bölgede zaman zaman toprak kaymasından dolayı kayalar yola düştü.
Tarsus ile Çamlıyayla ilçesi arasında bulunan Yalamık, Bağçatağı, Korucak, Giden, Sarıkavak, Belçınar, Darıpınarı ve Kurtçukuru köylerinin ulaşımını sağlayan yol kayaların düşmesinden dolayı trafiğe kapatıldı.
Jandarma ekipleri önlem alırken, yolun açılması için çalışma başlatıldı.

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