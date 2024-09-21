Kopan bacak bilmecesi: Adli Tıp raporu savcılıkta

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ADLİ Tıp 1. İhtisas Kurulu’nun, Narin’in kesin ölüm sebebine dair raporu tamamlanarak savcılığa gönderilmişti. Raporda mevcut verilerle Narin Güran’ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı belirtildi.

OKSİJENSİZ BIRAKILDI

8 yaşındaki Narin’in ölümünün, kaybolduğu 21 Ağustos’ta “ağız-burun kapanması ve boyna bası sonucu oksijensiz bırakılmasıyla” meydana geldiğine oybirliğiyle kanaat getirildiği de belirtiliyor.

Raporda Narin’in sol bacağının diz altından kopmasına yol açan müdahalenin de ölüm sonrası “hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte” olduğu yer alıyor.

NEVZAT DA ‘DİZ ALTI’ DEMİŞTİ

Jandarma ilk ifadesinde Nevzat Bahtiyar’a “Cesedi çuvala koyarken vücudu sıcak mıydı, katılaşma var mıydı?” diye sormuş o da “Vücudun sıcaklığını hatırlamıyorum, çuvala koyarken ayağının bükülmesinden dolayı hatırlıyorum?” cevabını vermişti. Savcılık ifadesinde de “Çuvalı bağlarken Narin’in bir ayağının dizinden aşağı tarafı çuvalın dışında kaldı. Bir ayağının neden çuvalın dışında kaldığını bilemiyorum” demişti.

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ÇUVALDA NASIL KALDI

Narin’in cesedinin nasıl bulunduğuyla ilgili ortaya çıkan ilk bilgi ve açıklamalara göre ceset çuvalın içindeydi ve üzeri de taşlarla kapatılmıştı. Çuval açıldığında da Narin’in cesediyle birlikte kopuk bacağının da çuvalın içinde olduğu biliniyordu. Bu durumda yeni sorular akıllara geliyor. Adli Tıp raporuna göre bacak hayvan müdahalesi ile koptu. Hayvan müdahalesi bacak çuvalın dışındayken mi oldu? Öyleyse kopan bacak çuval içinde nasıl kaldı? Bahtiyar’ın iki ifadesinde de Narin’in “diz altından bükülen” bacağından söz etmesinin sebebi ne?

Narin’in abisi Enes’in kolundaki ısırıklara dair incelemenin de tamamlanarak raporun savcılığa gönderilmesi bekleniyor.

ISIRIK İZİNE AİT RAPOR DA ÇIKTI



Diğer yandan Narin’in abisi Enes’in kolundaki ısırıklara dair inceleme de tamamlanarak rapor savcılığa gönderildi. Raporda izin 21 Ağustos’a ait olduğu ancak inceleme 7 gün geçtikten sonra yapıldığı için izin tam olarak kime ait olduğunun belirlenemediği belirtildi.