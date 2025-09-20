"Kooperatiflere 3 milyarlık kredi desteği"

Haberin Devamı

62 BİN KOOPERATİF FAALİYETTE

“Türkiye olarak gerçekten çok dinamik bir ticari hayata sahibiz. İnsanımız yetiştiriyor, üretiyor, satıyor. 81 vilayetimizle birlikte dünyaya el emeği, göz nuru ürünlerini ulaştırmanın mücadelesini veriyor. Hanım kardeşlerimiz, gençlerimiz, üreticilerimiz, kooperatifler bünyesinde güç birliği yaparak zorlukları birlikte aşıyorlar. Aynı zamanda birlikte kazanıyorlar. Özellikle tarımdan sanayiye, kadın girişimciliğinden enerjiye, birçok alanda kooperatifler, yerel kalkınmanın temel aktörleri haline gelmiş durumda. Halihazırda ülkemizde, 6.5 milyonu aşkın vatandaşımızın ortağı olduğu 62 bin kooperatif faaliyet gösteriyor. Bunu Türkiye’nin ticari ve ekonomik hayatı adına çok kıymetli bir kazanım olarak gördüğümüzü hassaten ifade ediyorum. Ancak, Avrupa Birliği’nde 165 milyonu aşkın kooperatif ortağı ile 250 bin kooperatif olduğu düşünüldüğünde bu alanda henüz arzu edilen seviyede olduğumuzu ne yazık ki söyleyemeyiz.

BU KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

Şu rakamlar küresel düzeyde bir arayışın en somut işaretidir. Uluslararası Kooperatif Birliği’nin verilerine göre dünya genelinde 3 milyon kooperatif bulunuyor. Dünya nüfusunun yüzde 12’si bir kooperatifin iş ortağıdır. Kooperatiflerin toplam cirosu ise 2.4 trilyon doları geçiyor. 2025 yılının Birleşmiş Milletler tarafından ‘Uluslararası Kooperatifler Yılı’ ilan edilmesini bu bakımdan çok yerinde bir karar olarak görüyoruz. Hükümet olarak bu anlamlı yılı vesile kılarak kooperatifçilik kültürünü daha da yaygınlaştırmaya özel önem veriyoruz. 2012 yılında açıkladığımız eylem ve strateji planımızın önceliği, mevzuatla ilgili sıkıntıların aşılması ve dağınıklığın giderilmesiydi. Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın, ülkemizin kooperatifçilik vizyonunu bir adım daha ileriye götüreceğine inanıyorum.

DESTEK RAKAMINI 2.5 KATINA ÇIKARDIK

5 sene önce 2020’de Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı KOOP-DES’i uygulamaya geçirdik. 772 kooperatifin 826 projesine toplam 110.5 milyon liralık hibe desteği verdik. Geçtiğimiz yıl başında kooperatiflerin faydalanabileceği destek kalemlerinde 2 kat artışa gitmiştik. Bu yıl destek rakamını 2.5 katına çıkardık. Kooperatiflerimize sunulan makine, ekipman, demirbaş alım desteği 400 bin liradan 1 milyon liraya, sergi ve fuar katılım desteği 60 bin liradan 150 bin liraya, nitelikli personel istihdamı desteği 1 personel için yıllık 204 bin liradan 266 bin 400 liraya, iki personel için 408 bin liradan 532 bin 800 liraya yükselttik. Kooperatiflerimizin merakla beklediği 2025 yılı için başvuru sonuçlarını 22 Eylül’de inşallah açıklıyoruz.

5 SENE KURALINI 4 YILA İNDİRİYORUZ

Bir diğer müjdemiz şudur. Destek programından bir defa faydalanan kooperatiflerimizin 5 sene geçmeden tekrar başvuru yapamaması kuralını 4 yıla indiriyoruz. Ayrıca, Kredi Garanti Fonu bünyesinde kooperatiflerimizin kullanımına münhasır yeni bir destek mekanizması oluşturuyoruz. Tez-Koop tarafından yatırılacak 100 milyon liralık fonla kooperatiflerimize toplam 3 milyar liralık kredi imkanı sunacağız. İhracat desteklerinden kooperatiflerimizin yararlanabilmesi için de ayrı bir çalışma yürütülüyor.”

MUHALEFETE: ÇABALARI İSTİKRARI ZEDELEMEK

- ERDOĞAN “İstikrar ve güven olmadığında çamura saplanmış bir araç misali sürekli patinaj yapmamız kaçınılmazdır” diyerek muhalefete şu eleştirileri yöneltti:

“Geçmişte ülkemiz bunu çok yaşadı. Türkiye’nin artık ne istikrar ve güven ortamını zedelemeye, ne de patinaj yaparak enerji ve vakit kaybetmeye tahammülü vardır. Ana muhalefetin son 6 aydır bütün çabası, ülkemizin 23 yılda ağır bedeller ödeyerek elde ettiği istikrar ve güven atmosferini dinamitlemektir. Milli markaları hedef gösterdikleri boykot çağrılarından Batılı medya kuruluşlarına ülkemizin şikâyet edilmesine, Alevi canlarımıza yönelik edepsizliklerden sokaklarımızı karıştırma gayretlerine kadar bütün yaptıkları sadece ve sadece bunun içindir. Kendileri kargaşa, kaos ve kriz içindeler. İstiyorlar ki Türkiye de aynı girdabın içinde debelenip dursun. Şimdiye kadar bu uğurda her yolu denediler ama muvaffak olamadılar. Kendi şahsi ikbal kavgalarının faturasını millete ödetmeyi başaramadılar. Bundan sonra da ülkemize ve ekonomimize zarar veremeyecekler.”

ÖDÜLLER VERİLDİ

- Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen program, Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce kooperatif ortağını bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması öncesinde “2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı” tanıtım filmi izlendi. “Birlikte Büyümek” filmiyle Zehranur Can birincilik, “Salça Olmadan Önce” filmiyle İbrahim Can Konaçoğlu ikincilik, “Değirmen Hakkı” filmiyle Sinan Koca üçüncülük ödülü aldı. Fotoğraf Yarışması’nda, Mehmet Özdemir birincilik, Mustafa Kılıç ikincilik, Ekrem Şahin üçüncülük, mansiyon ödülleri ise Burak Demir ve Duray Çitekçi’ye verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödülleri kazananlara bizzat takdim etti.

