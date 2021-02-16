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Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 17:47 | Son Güncelleme:

Konya'ya otobüsle uyuşturucu taşıyan kurye tutuklandı

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Konya'ya otobüsle uyuşturucu taşıyan kurye tutuklandı
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KONYA'nın Seydişehir ilçesine yolcu otobüsüyle eroin taşırken, polis ekiplerince yakalanan kurye O.G. (28), mahkemece tutuklandı.

Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, kuryenin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kuryenin kimliğini belirleyip, bindiği yolcu otobüsünü takibe alan polis, kent merkezi girişinde aracı durdurarak O.G.'yi gözaltına alındı. O.G.'nin yapılan üst aramasında, satışa hazır paketler halindeki 70 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen O.G., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

 

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