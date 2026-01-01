×
Konya’ya ‘Obruk Erken Uyarı Sistemi’ kuruluyor

#Konya Obruk Uyarısı#Obruk Araştırma Merkezi#Yeraltı Suları İzleme
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 07:00

KONYA’da iklim değişikliği ve yeraltı sularındaki azalmaya bağlı olarak artış gösteren obruk riskine karşı Obruk Erken Uyarı Sistemi hayata geçiriliyor. Karatay Belediyesi öncülüğünde, Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma Merkezi ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilecek proje, Avrupa Birliği hibesiyle yürütülecek.

Sahada kurulacak izleme istasyonları ve uydu verileriyle yeraltı suyu seviyeleri, yağış miktarı, toprak nemi ve yüzey deformasyonlarını eşzamanlı izleyen web tabanlı bir sistemle obruk risklerinin erken aşamada tespit edilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında elde edilecek veriler, çiftçiler ve belediye personeli için gösterge panelleri aracılığıyla paylaşılacak, obruk risklerinin izlenmesi ve yönetilmesine yönelik entegre dijital altyapı oluşturulacak.

Sistem ayrıca kentsel planlama, e-zonlama ve imar izin süreçleriyle entegre edilerek bölgede risk temelli ve kontrollü yapılaşma kararlarına katkı sağlayacak.

RİSKLİ BÖLGELER BELİRLENECEK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Obrukların ne zaman ve nerede oluşacağını kesin olarak öngörmek mümkün değil ancak riskli bölgelerin belirlenmesi açısından çok önemli bir adım atılmış olunacak. Proje sonunda Karatay’ın obruk risk haritasının oluşturulmasını hedefliyoruz” dedi.

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık ise “İki yıl sürecek proje pilot uygulama niteliği taşıyor. Bu sistemin başarılı olması halinde Konya Havzası’nın tamamına ve benzer risk taşıyan diğer bölgelere yaygınlaştırılması hedefleniyor” diye konuştu. 

 

