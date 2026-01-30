Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı; 3 yaralı

Haberin Devamı

Kaza, saat 15.09 sıralarında TEM Otoyolu Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü Samandıra Kavşağı'nda kamyona arkadan çarptı.

OTOYOLUN 2 ŞERİDİ TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı.

Otobüs şoförü ve 2 futbolcunun yaralandığı kazada TEM Otoyolu'nun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.