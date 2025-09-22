×
Konya'nın Kulu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 09:03'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin 9.24 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

 

KONYA VALİLİĞİ: HERHANGİ BİR OLUMSUZ İHBAR ULAŞMAMIŞTIR

Konya Valiliği’nden, Kulu ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ''Kulu ilçemizde bugün saat 09.03'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremle ilgili olarak 112 Acil Çağrı Merkezine şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerimiz tarafından saha taramaları titizlikle sürdürülmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ise belediye ekipleri ve ilgili kurumlarla gelişmeleri yakından takip ettiklerini, vatandaşların endişe etmesine gerek olmadığını, gerekli tüm kontrolleri yaptıklarını kaydetti.

