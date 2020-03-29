Konya'nın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Konya'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Konya şehri dini değerleri bulunan Mevlana gibi çok önemli değerlere sahiptir. Konya’da dini değerlerin bulunduğu birçok yere, doğal güzelliklere ve birçok eğlenceli yerlerin bulunduğu bir şehirdir. Konya gezilecek yerler açısından oldukça geniş seçeneklere sahiptir. Geçmiş dönemlerde Konya başkentte olmuş bir şehirdir.

Konya İlçeleri

Oldukça geniş yüzölçümüne sahip olan Konya’nın 31 ilçesi bulunmaktadır. Konya ilçeleri; Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak’tır.

Konya Hangi Bölgede?

Konya ili İç Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. Konya ili Eskişehir, Afyon, Isparta, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray ve Ankara illerine komşu olan bir ildir.

Konya Gezilecek Yerler

Anadolu’ da en eski tarihe sahip olan Konya ili kültür ve tarih açısından oldukça zengin bir ildir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya her medeniyetten kalan medrese, türbe, hanlar gibi birçok tarihi esere sahiptir. Konya’ da gezilecek yerler:

Alaeddin Tepesi: Konya’nın merkez ilçelerinden biri olan Karatay’da bulunan 20 metre yükseklikte bulunan bir tepedir. Mesire alanı olarak kullanılan Alaeddin tepesinin tarihi değerleri de bulunur.

Tuz Gölü: Tuz gölünün bir kısmı Konya’da bulunmaktadır. Yaz aylarında meydana gelen buharlaşmalar ile ortaya çıkan tuz örtüsü görülmeye değerdir.

Konya Kelebekler Vadisi: Kelebekler vadisi oldukça geniş bir kelebek uçuş alanı ile tropikal bir ortamda doğa ile iç içe çok güzel vakit geçirilebilecek gezi yeridir.

Beyşehir Gölü: Türkiye’de üçüncü büyük göldür. Beyşehir gölü oldukça güzel manzaralara sahip olan, etrafında küçük adalar bulunduran bir göldür. Gölde balık tutulabilmektedir. Doğa harikası olan göllerden biridir. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettikleri bir yerdir.

Meke Gölü: Karapınar ilçesinde bulunan etrafında adaların bulunduğu bir göldür. İsmini meke kuşlarından alan bir göldür. Sönmüş bir volkanın krater patlaması ile doğal şekilde oluşmuştur.

Konya Bilim Merkezi: Bilim merkezinde birçok bilimsel projelere yer veriliyor. İçerisinde; gözlem ve seyir kulesi, laboratuvarlar, gezegen evi, tematik sergiler, kütüphane, açık hava sergisi ve konferans salonları bulunmaktadır.

Konya Tarihi Yerler

Konya çok zengin kültürel ve tarihi mirasa sahip bir şehirdir. Tarih boyunca ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden çok fazla tarihi miraslar günümüze kadar gelmiştir.

Karatay Medresesi: Selçuklu döneminin en önemli tarihi eserlerinden biri olan Karatay medresesi görülmesi gereken yerlerden biridir. Osmanlı ve Selçuklu döneminin kültürünü yansıtan birçok detay yer almaktadır.

Çatalhöyük Antik kenti: Çumra ilçesinde bulunan bir antik kenttir. Çok eski zamanlardan kalan bir yerleşim yeridir.

Kilstra ve Lystra: Konya’ya 45 kilometre kadar uzaklığa sahip olan antik kentlerdir. Kapadokya’ya çokça benzetilen gezilmesi gereken tarihi yerlerden biridir.

Mevlana Müzesi: Hoşgörü felsefesi, anlamlı ve özel sözleri ile Mevlana’nın mezarının bulunduğu bir müzedir. Tarihi el yazmaları, dergah eşyaları gibi ilgi çekici birçok detay bulunmaktadır.

Konya Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri: Konya’nın Meram ilçesinde bulunan iki farklı müzedir. Bu müzelerde demir çağı, tunç çağı, neolitik çağ gibi oldukça eski birçok döneme ait eserler yer almaktadır.

Bunlar dışında; Eflatupınar Hitit Su Anıtı, Sırçalı medrese, Vasada antik kenti, Kubad Abad sarayı gibi birçok tarihi yer Konya’ da bulunmaktadır.