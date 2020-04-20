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Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 16:28,Son Güncelleme:

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki mahallede karantina bitti

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Konya'nın Beyşehir ilçesindeki mahallede karantina bitti
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KONYA'nın Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi'nde, 20 gün önce başlatılan karantina uygulaması sona erdi.

Beyşehir'in Esence Mahallesi, il dışından gelen 2 kişiye yapılan 'Covid-19' testlerinin pozitif çıkması üzerine 20 gün önce karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulaması sona ererken, mahalleli, normal yaşamına döndü. Mahallede iş yerleri açılırken, tarımsal faaliyete de başlandı. Mahallede daha önce 'Covid-19' testi pozitif çıkan aileler ise karantina tedbirlerini sürdürüyor.

Esence Mahallesi'nde karantina kurallarına uyulduğunu belirten Kadir Boru (29), ''20 gündür evden dışarı çıkmadık ve kurallara uyduk. Kendi izolasyonumuzu sağladık. Bu konuda devletimiz de yardımcı oldu. Karantina sonrası herkes tarlasına gitti. Çünkü bizlerin tek geliri tarım ve hayvancılık, bunların olması gerekiyordu'' diye konuştu.

Ömer Ersoy (26) da ''20 günlük karantina boyunca evlerimizde kaldık. Kurallara riayet ettik. Arazilerde herkes tarım işleriyle uğraşıyor. Devletimizden Allah razı olsun'' dedi.

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