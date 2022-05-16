Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Konya'nın 2 ilçesinde 1200'den fazla kişi hastanelik oldu! Bulantı ve kusma şikayeti...

#Konya#Ereğli#Halkapınar
Konyanın 2 ilçesinde 1200den fazla kişi hastanelik oldu Bulantı ve kusma şikayeti...

Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde dün, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı 1200’ü aştı. Bölgedeki su hatlarından numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Haberin Devamı

Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde, cumartesi gece yarısından itibaren ilçe devlet hastanelerine bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle 1200’den fazla kişi hastanelere başvurdu. Konya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ereğli ve Halkapınar Devlet Hastanesi’nde yaşanan yoğunluk bu sabaha doğru azaldı. Hastanelere başvuranlar taburcu edilirken, sağlık durumlarının da iyi olduğu ifade edildi.

İlgili Haber

İlçede 250 kişi hastanelik oldu, nöbetçi eczane sayısı arttırıldı, inceleme sürüyorİlçede 250 kişi hastanelik oldu, nöbetçi eczane sayısı arttırıldı, inceleme sürüyorHaberi görüntüle

İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ereğli Belediyesi ekipleri, bölgedeki su hatlarından numuneler alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. İleriki günlerde, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinin nedeninin netlik kazanacağı belirtildi.

Konyanın 2 ilçesinde 1200den fazla kişi hastanelik oldu Bulantı ve kusma şikayeti...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Ereğli#Halkapınar

BAKMADAN GEÇME!

Adı Mutlu ama kendisi çok mutsuz... Bu dünyanın en yalnız filinin çarpıcı hikayesi

Adı 'Mutlu' ama kendisi çok mutsuz... Bu dünyanın en yalnız filinin çarpıcı hikayesi

#HAPPY
Android telefonlara ‘Truva atı’ şoku ‘Şimdi hedef mesajlarınızı okumak...

Android telefonlara ‘Truva atı’ şoku! ‘Şimdi hedef mesajlarınızı okumak...'

#Teknoloji
Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske

BAKMADAN GEÇME!

Adı Mutlu ama kendisi çok mutsuz... Bu dünyanın en yalnız filinin çarpıcı hikayesi

Adı 'Mutlu' ama kendisi çok mutsuz... Bu dünyanın en yalnız filinin çarpıcı hikayesi

#HAPPY
Android telefonlara ‘Truva atı’ şoku ‘Şimdi hedef mesajlarınızı okumak...

Android telefonlara ‘Truva atı’ şoku! ‘Şimdi hedef mesajlarınızı okumak...'

#Teknoloji
Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske