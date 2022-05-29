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Konyalı şehit Hasan Çatal son yolculuğuna uğurlandı

#Konya#Şehit#Cenaze
Konyalı şehit Hasan Çatal son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit harekat alanında terör örgütü tarafından döşenen EYP’nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal, memleketi Konya’nın Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal (33), dün Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu şehit oldu. Çatal’ın cenazesi sabah düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Konya’ya getirildi. Çatal için ikindi namazını müteakip Ilgın ilçesindeki kapalı pazar yerinde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Çatal’ın cenazesi kılınan namazın ardından Behlülbey Mezarlığına dualarla defnedildi.

Evli olan Hasan Çatal’ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin cenaze namazına ailesi, yakınları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri ve mülki erkan, protokol mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Konyalı şehit Hasan Çatal son yolculuğuna uğurlandı

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#Konya#Şehit#Cenaze

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