Konya’daki yangın 3’üncü gününde

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Yangına 101 araç, 333 personel, 1 uçak ve 3 helikopterle müdahale edildi. Helikopterlerin yakıt ikmali de 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan gerçekleştirildi. 30 derecelik sıcaklık ve saatte 10 kilometreye ulaşan rüzgârın da etkisiyle alevler, Ketenli Yaylası’na doğru ilerledi. Hava karardıktan sonra da devam eden mücadeleye rağmen alevler, Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesi sınırına yaklaştı. Dün sabah havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale tekrar başlatıldı. Yangını yaktığı ateş sonucu başlattığı tespit edilen hayvan otlatan 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

ÇANAKKALE’DE 3 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Naldöken köyü yakınlarındaki ormanlık alanda da dün 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlere 4 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer ve 220 personelle müdahale başlatıldı. Alevlerin yaklaştığı Aşağıl, Tuzla ve Naldöken köyleri tahliye edildi.

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TEKİRDAĞ’DA TARIM ARAZİLERİ YANDI

Tekirdağ Şarköy’de ise biçilmiş buğday tarlasında dün 13.00 sıralarında anız yangını çıktı. Alevler rüzgârın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Şarköy Orman Şefliği ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara havadan 2 uçak ve 3 helikopter de destek verdi. Yangında, üreticilere ait üzüm bağları, ceviz ve zeytin bahçeleriyle ayçiçeği ekili tarlalar da zarar gördü. Şenköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahalleleri tahliye edildi. Yangının dumanı Çanakkale Boğazı’nı kapladı.