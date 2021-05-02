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Gündem
Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)
Haber Giriş: 02.05.2021 - 17:59 | Son Güncelleme:

Konya'daki vahşet ardından ilk sözleri bunlar oldu: Bu alemde kral varsa o da benim

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Konya'daki vahşet ardından ilk sözleri bunlar oldu: Bu alemde kral varsa o da benim

Konya'da Halil G. (21), belirlenemeyen nedenle tartıştığı kuzeni Serkan Kaya'yı (26), sonra da başka mahallede oturan yengesi Makbule G.'yi (27) bıçakla yaraladıktan sonra, ''Bu alemde kral varsa o da benim'' dedi. Kaya'nın öldüğünü haber alan yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Karatay ilçesinde meydana geldi. Halil G., önce Fetih Mahallesi'nde oturan teyzesinin oğlu Serkan Kaya'yı belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada bıçakla yaraladı. Halil G. olayın ardından oturdukları Tatlıcak Mahallesi'ne geldi. Burada da tartıştığı yengesi Makbule G.'yi bıçakladı. Kanlar içinde kalan Serkan Kaya ve Makbule G., ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı

Konyadaki vahşet ardından ilk sözleri bunlar oldu: Bu alemde kral varsa o da benim
Yaralılardan Serkan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaya'nın öldüğünü haber alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.
Konyadaki vahşet ardından ilk sözleri bunlar oldu: Bu alemde kral varsa o da benim
'BU ALEMDE KRAL VARSA O DA BENİM'

Olayın ardından çalışma başlatan polis, kaçan Halil G.'yi Tatlıcak Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Halil G., kendisini görüntüleyen gazetecilere dönüp, ''Bu alemde kral varsa o da benim''dedi.

Konyadaki vahşet ardından ilk sözleri bunlar oldu: Bu alemde kral varsa o da benim


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