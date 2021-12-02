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Konya'daki skandal görüntüler sonrası öğretmen için karar

#Öğretmen#Okul#MEB

Konya’da, okulun 2'nci günü sınıfa uyum sağlayamayıp, ağlayarak annesini isteyen 1’inci sınıf öğrencisi A.Ç.'yi "Terbiyesiz; ağla ağla, seni disipline yollayacağım. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?” diye azarlayan öğretmen Ayşe I. hakkında Milli Eğitim Bakanlığı, müfettişlerin soruşturması sonucu karar verdi. Ayşe I.'nın görev yeri değiştirilirken başka okula gönderilmesine, maaş kesintisi ile hizmet içi eğitim alması kararı verildi.

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Selçuklu ilçesindeki ilkokulda, 7 Eylül’de, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, tepki çekti. 1’inci sınıfa başlayan A.Ç., okulun 2'nci günü sınıfa uyum sağlayamayıp, ağlayarak annesini istedi. Bunun üzerine sınıf öğretmeni Ayşe I., A.Ç.’ye "Terbiyesiz" diyerek bağırdı. A.Ç.’nin "İstemiyorum seni, ben annemi istiyorum" diyerek ağlamaya devam etmesi üzerine Ayşe I., "Ağla ağla, seni disipline yollayacağım, haberin olsun. Müdür bey de seni cezalandırsın. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?" dedi. Görüntülerin basında yer almasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Ayşe I. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

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MAAŞ KESİNTİSİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM

Olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi. Bu sırada öğretmen Ayşe I., 10 gün rapor aldı. Raporunun bitmesiyle müfettişler, öğretmenin ifadesine başvurdu. Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturmanın tamamlanmasına kadar tedbir amaçlı Ayşe I.’yı başka okula evde eğitim öğretmeni olarak görevlendirildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı, müfettişlerin soruşturması sonucu Ayşe I. hakkında kararını verdi. Öğretmen Ayşe I.'nın görev yeri değiştirilirken başka okula gönderilmesine, maaş kesintisi ile hizmet içi eğitim alması yönünde karar verildi.

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#Öğretmen#Okul#MEB

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