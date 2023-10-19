Konya'daki rezidansta işkence davası! 3 sanık hakkında karar verildi

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Olay, 8 Nisan 2022’de Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. Kafe işleten Murat Demirci, bir süre flört ettiği eski çalışanı Demet Aydın ile buluşarak otomobille yola çıktı. Meram ilçesine gelindiğinde otomobile Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci de bindi. İki kadın, iddiaya göre Demet Aydın'ın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Rezidansa götürülen Demet Aydın, burada 2 saat boyunca işkence gördü. Demet Aydın, kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin aynı gün Murat Demirci'nin başka bir eski sevgilisi Merve Kaya'ya da işkence yaptığı ortaya çıktı. Tekrar gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı. 3 kişi hakkında ayrıca Demet Aydın'a yönelik işkence iddiası nedeniyle de tutuklama kararı çıkartıldı.

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MERVE'YE İŞKENCEDEN 9'AR YIL HAPİS

Sanıklar, Merve Kaya’ya yönelik eyleminden dolayı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Yargılama sürecinde adını 'Eda' olarak değiştiren Merve Kaya şikayetinden vazgeçti, ancak yargılama kamu davası olarak devam etti. Bu süreçte 3 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu. 6 Nisan'da yapılan karar duruşmasında mahkeme heyeti, 3 sanığa 'hürriyetten yoksun kılma' suçundan 6'şar yıl, 'tehdit ve hareket' suçundan 2 yıl 6'şar ay, 'yağma' suçunu da 'kasten yaralama' olarak değerlendirip, 16 ay 15'er gün olmak üzere toplam 9 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Sanıklar, 'mala zarar verme' suçundan ise beraat etti.

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SAVCI MÜTALAASINDA 3 SANIĞA 32 YIL 6'ŞAR AY HAPİS İSTEMİ

3 sanık, Demet Aydın'a ilişkin eylemleri nedeniyle 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava sürecinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. Sanıklar hakkında savcı mütalaasında, ‘birden fazla kişiyle nitelikli hürriyeti yoksun kılma' suçundan 14'er yıl, 'birden fazla kişiyle nitelikli yağma' suçundan 7 yıl 6’şar ay, 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçundan 3'er yıl, 'mala zarar verme' suçundan 3'er yıl, 'tehdit ve hakaret' suçundan 2'şer yıl ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 3'er yıl olmak üzere toplamda her sanık için 32 yıl 6’şar ay hapis cezası istedi.

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10'AR YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti de tutuksuz yargılanan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci'ye Demet Aydın'a yönelik 'nitelikli yağma' suçundan önce 12'şer yıl hapis cezası verdi. Demet Aydın'a telefonu geri verdikleri için ceza 6'şar yıla düşürüldü. Heyet, sanıkların mahkemedeki iyi hallerini göz önünde bulundurarak cezayı 5'er yıla indirdi. 3 kişi, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan ise önce 3'er yıl, daha sonra suçun nitelikli ve birden fazla kişiyle işlendiği belirtilerek cezayı 6'şar yıla çıkartıldı. Heyet, sanıkların mahkemedeki iyi hallerini göz önünde bulundurarak 5’er yıla indirdi. 3 kişi, diğer işledikleri, 'haberleşmenin gizliliğini ihlal', 'tehdit ve hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından aldıkları toplam 2 yıl 1 ay 25 günlük cezalarını ise cezanın hükmün açıklanması geri bırakılması kararını verdi.