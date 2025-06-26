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Konya'daki olay sosyal medyayı ikiye böldü: Bütün Türkiye bizi konuşacak

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#Konya#Sosyal Medya#Kız İsteme
Konyadaki olay sosyal medyayı ikiye böldü: Bütün Türkiye bizi konuşacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 15:44

Konya'da esnaf genç, mahalleyi festival alanına çevirerek kız istemeye gitti. Meşalelerle yapılan şov, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Konya'da yaşayan 21 yaşındaki esnaf Mehmet Emin Özarpa'nın kız istemeye giderken, kız arkadaşının evine giden sokak üzerinde meşalelerle yaptığı şov, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Konyadaki olay sosyal medyayı ikiye böldü: Bütün Türkiye bizi konuşacak

"BÜTÜN TÜRKİYE BİZİ KONUŞACAK"

İlgili yerlerden gerekli izinleri alarak organizasyonu yaptıklarını belirten Özarpa, "Kız arkadaşımla evlenmeye karar verdiğim ilk gün ona, 'seni istemeye geldiğim gün bütün Türkiye bizi konuşacak' demiştim ve istediğim gibi de oldu.

Konyadaki olay sosyal medyayı ikiye böldü: Bütün Türkiye bizi konuşacak

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

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Şu anda sosyal medya ikiye bölünmüş durumda, iyi yorum yapanlar da var, çok güzel olmuş diyenler de var ama biz ilgili yerlerden emniyet müdürlüğünden gerekli olan izinlerimizi aldık. Organizasyon bittikten sonra da bütün mahalleli bizi camdan izliyordu ve bizi alkışlayarak tebrik ettiler. Bu şekilde yani, kötü bir yorum yapan olmadı. Çevreye rahatsızlık verme gibi bir durumumuz olmadı. Organizasyon zaten videoda gözüktüğü gibi çok büyük bir organizasyon olabilir ama ortalama üç dakika falan sürdü" dedi.

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#Konya#Sosyal Medya#Kız İsteme

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