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Konya'daki kavgada ortalık fena karıştı

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#Konya#Kavga#Polis
Konyadaki kavgada ortalık fena karıştı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 13:41

Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Meydan savaşını andıran çok sayıda kişinin karıştığı sopalı, demirli, bıçaklı ve taşlı kavgada 12 kişi yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinde çarşı merkezi Kültür Merkezi yanı cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki ayrı grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma sonrası kavga çıktı. Sopa, demir, bıçak ve taş kullanılan kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kimisinin kaçıp kimisinin kovaladığı meydan savaşını andıran kavgada, zaman zaman yere düşenler oldu.

Yere düşenlerin de dayak yediği kavgada, elinde bıçak olan kişiler de dikkat çekti. Çevreden vatandaşların cep telefonuyla görüntülediği kavga dakikalarca sürdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada 12 kişinin yaralandığı belirtilirken, kavganın taraflarından bir grup Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne, diğer grup ise Ömeranlı Mahallesindeki hastaneye kaldırıldı. Yaralılar tedavi altına alınırken, tedavilerinin ardından polis merkezine getirilecekleri belirtildi.

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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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#Konya#Kavga#Polis

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