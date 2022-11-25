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Konya'daki görüntü infial yarattı: Hayvan bakımevindeki görüntülere soruşturma

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#Konya#Köpek#Bakımevi
Konyadaki görüntü infial yarattı: Hayvan bakımevindeki görüntülere soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 06:15

Konya'da Konya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Konyadaki görüntü infial yarattı: Hayvan bakımevindeki görüntülere soruşturma

Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır.” denildi.

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#Konya#Köpek#Bakımevi

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