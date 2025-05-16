Konya'daki depremde, 7 evde çatlaklar oluştu

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Konya'nın Kulu ilçesinde dün saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Konya’nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. İlçe merkezinde sarsıntıyı hissedenler, ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Vatandaşların panikle dışarı kaçışmaları, güvenlik kameralarına yansıdı.
Depremin ardından AFAD ekipleri, bölgede saha çalışması yaptı. Konya Valiliği tarafından ilçede kriz merkezi oluşturulup gelişmeler takip edildi. Deprem sonrası 17 kişi, ayak burkulması ve anksiyete krizi şikayetiyle Kulu Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi.
Depremden sonran ilçede hayat normale döndü