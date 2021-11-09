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Konya'daki deprem sonrası son durum

#Konya#Deprem#AFAD

KONYA'da, dün akşam meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğündeki depremde 66 yapıda hasar oluştu, 5 mahallede eğitime 2 gün ara verildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olarak saptadığı deprem, dün saat 20.43’te meydana geldi. Sarsıntıyla birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kızılören ve Sefaköy mahallelerinde kerpiç evler hasar gördü. Deprem sırasında evinden çıkmaya çalışan 1 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda AFAD ve sağlık görevlisi sevk edildi. İki mahallede yaşayanlar geceyi ateş yakıp sokakta geçirdi, gün ağarınca da hayat normale döndü.

Depremin ardından artçı sarsıntılar sabaha kadar sürdü. 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 3.9 olan 40 artçı sarsıntı oldu.

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BÖLGEDE BARINMA ÇADIRLARI KURULDU

AFAD’dan yapılan açıklamada, depremin ardından 17 mahallede, yapılarda hasar oluştuğuna dair ihbar alınıp bölgede inceleme yapıldığını belirtti. AFAD, yapılan incelemede 2 yapının yıkıldığını, 1 yapının acilen yıkılacağını, 9'u ağır hasarlı olmak üzere toplam 66 yapıda depremin etkisiyle hasar oluştuğunu açıkladı. Ayrıca bölgede barınma için çadırlar kuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından da bölgeye psikososyal ekipler sevk edildi.

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EĞİTİME ARA VERİLDİ

Depremin yoğun olarak hissedildiği Tepekent, Kızılören, Sefaköy, Küçükmuhsine ve Akpınar mahallelerinde eğitime 2 gün ara verildi. Kızılören Mahallesi'nde evi yıkılan Mehmet ve Zeynep Karabıyık çifti, geceyi yakınlarının evinde geçirdiklerini belirtti. Zeynep Karabıyık, ''Evde oturuyorduk. Bir anda yer kaymaya başladı. Sonra evdekilere 'kaçın deprem oluyor' dedim. Balkona çıktım. Balkonun da sallandığını fark edince aşağı indik. Biz inene kadar evin bir kısmı çökmüş. Çok şükür canımıza zarar gelmedi. Böyle atlattık. Kurtulduk'' dedi.

 

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#Konya#Deprem#AFAD

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