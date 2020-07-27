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AA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 19:14,Son Güncelleme:

Konya'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

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Konya'daki cinayetin zanlısı tutuklandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, işlettiği kahvehanede kavga ettiği kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sadıkhacı Mahallesi'nde dün akşam, işlettiği kahvehanede kavga ettiği Yüksel Şan'ı (48) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen C.K. (64), Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının, ifadesinde, "Şan ile husumeti olmadığını, bir anlık cinnetle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü" öğrenildi.

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