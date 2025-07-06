Konya'daki 1.700 yıllık miras ziyaretçi akınına uğruyor! Dünyada ayakta kalabilmiş olan en eskisi

"HEDEFİMİZ BU SENE İÇERİSİNDE 250 BİN ZİYARETÇİ"

2024 yılında 172 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını anlatan Uzman Arkeolog Sercan Yayla, "1924 yılından 2004 yılına kadar kilisemiz bu halde bekliyor. 2004 yılında Selçuklu Belediyemiz buraya el attı. Burası bizim sorumluluğumuzda olmamasına rağmen Anıtlar Kuruluna bir yazı yazdık ve bu yazının cevabı 2009 yılında geldi. 2009 yılına kadar görevimiz olmamasına rağmen 3 vardiya güvenlik görevlisi buraya tahsis ettik. 2009 yılında restorasyonlara başladık. 2021 yılında da Aya Elenia Kilisesi, Aya Elenia Müzesi adı altında faaliyete girdi ve Dünya Kültür Hazinesi'ne bu kilise kazandırılmış oldu. 2024 yılında 172 bin ziyaretçi ağırladık. 2025 yılı içerisinde ise ilk 6 ayda 100 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Hedefimiz bu sene içerisinde 250 bin ziyaretçiyi Aya Elenia Kilisesi'nde ağırlamak" şeklinde konuştu.