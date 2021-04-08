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Gündem
DHA
Haber Giriş: 08.04.2021 - 23:35 | Son Güncelleme:

Konya'da zincirleme kaza! 7 kişi yaralandı

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Konya'da zincirleme kaza! 7 kişi yaralandı

Konya'da, arasında gelin arabasının da bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Süleyman E. (66) yönetimindeki 42 EG 716 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Oğuz U.(42) yönetimindeki 42 FE 947 plakalı otomobile ve arkasından gelen Hüseyin K.'nın (42) kullandığı 42 AGT 085 plakalı gelin arabasına çarptı.

Kazada sürücüler Süleyman E., Oğuz U., Hüseyin K., gelin Fatma Nur Y. (19), Mustafa Y. (45), Aleyna Ayyüce C. (15) ve Zehra Yaren S. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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