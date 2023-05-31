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Konya'da yol kenarında naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu

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#Konya#Cinayet#Kulu
Konyada yol kenarında naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 13:05

Konya'nın Kulu ilçesinde yol kenarında naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu. Başka bir noktada yakılıp yolun kenarına atıldığı tespit edilen cesetlerden birinin kadına ait olduğu değerlendirillirken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Konya- Ankara kara yolunun 125'inci kilometresinde yer alan Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, sabah saatlerinde, naylona sarılıp, yakılmış 2 ceset bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAKTULLERDEN BİRİ KADIN

Yaşları 25 ila 30 arasında ve birinin kadına ait olduğu değerlendirilen cesetler otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, başka bir nokta yakılıp yol kenarına atıldığını tespit ettiği cesetler ile şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

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#Konya#Cinayet#Kulu

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