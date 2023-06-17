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Konya'da YKS'ye geç kalanlar sınava giremedi

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#Konya#YKS#Sınav
Konyada YKSye geç kalanlar sınava giremedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 11:18

Konya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) giren bazı öğrenciler, son dakikada koşarak yetişti. Geç kalanlar ise sınava alınmadı.

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YKS’nin ilk oturumu olan TYT, başladı. Konya’da aynı caddede olduğu için sınava gireceği okulu karıştıran bir öğrenci, yoldan geçen bir kişinin yardımıyla diğer okula yetişti. Saat 10.15'de başlayan sınav için 15 dakika önce okul kapıları kapatıldı. Bazı öğrenciler koşarak son dakika okul kapısından girebilirken, geç kalanlar ise içeri alınmadı.

Bir öğrenci ise okulun bahçe kapısı kapatılınca, duvardaki demirlerin üzerinden atlayıp içeri girdi, ancak geç kaldığı için polis eşliğinde dışarı çıkartıldı. 

 

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#Konya#YKS#Sınav

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