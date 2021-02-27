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Gündem
Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya) (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2021 - 15:00 | Son Güncelleme:

Konya'da yine obruk oluştu! 40 metre derinliğinde...

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Konya'da yine obruk oluştu! 40 metre derinliğinde...
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Konya'nın Karapınar ilçesinde tarlada 10 metre çapında ve 40 metre derinliğinde obruk meydana geldi. Çobanların fark ettiği obruğun, 3 gün önce oluştuğu sanılıyor.

Karapınar'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 600'e yakın obruk bulunuyor. İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Reşadiye Mahallesi Üç Obruklar mevkisinde de çobanlar tarafından fark edilen obruğun, 3 gün önce oluştuğu tahmin ediliyor.

Konyada yine obruk oluştu 40 metre derinliğinde...

Bölgede çiftçilik yapan Hikmet Koçhan (50), obrukların tedirgin ettiğini belirterek, "3 gün önce saat 06.00'da çobanlar, büyük gürültü duymuşlar. 15-20 gün önce de tarla sahibi, tarlayı sürüp gitmişti. Allah korusun traktörle çalışırken çökebilirdi. Derinliği 40 metre, çapı da 10 metreyi geçiyor. Bu obruk biraz farklı. Derinliği çok ürkütücü. Tabanında çamurlu su var. İlk gördüğümüzde korkudan yaklaşamadık. Şimdi geldiğimizde kenarlarının genişlediğini görüyoruz. Çobanlar var burada, çobanlar geçerken de çökebilirdi" dedi.

Konyada yine obruk oluştu 40 metre derinliğinde...

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