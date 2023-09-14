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Konya'da yeni bir obruk daha oluştu

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#Konya#Obruk#Su
Konyada yeni bir obruk daha oluştu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 16:27

Konya'daki obruklara bir yenisi eklendi. Karapınar ilçesinde, tarım arazisinde 50 metre çapında, 40 metre derinliğinde obruk oluştu.

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Daha çok Karapınar'da görülen, sayıları 2 bin 500'ü bulan, yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesi ile oluşan obruklara bir yenisi daha eklendi. İlçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Reşadiye Mahallesi'ndeki yaylada Fatih Şık'a ait tarım arazisinde, dün akşam saatlerinde, 50 metre çapında ve 40 metre derinliğinde obruk oluştu. Şık'ın geçen yıl arazideki çatlakları fark etmesi üzerine obruğun oluştuğu bölgeye ekim yapmadığı, çevresine buğday ekip hasat ettiği öğrenildi. (DHA)

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#Konya#Obruk#Su

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