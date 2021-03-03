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Gündem
Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2021 - 14:36 | Son Güncelleme:

Konya'da yaşlı çift, soba gazından zehirlendi

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Konya'da yaşlı çift, soba gazından zehirlendi

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Mehmet Coşkun (70) ve eşi Fatma Coşkun'un (73) evlerinde cansız bedenleri bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Coşkun, ağabeyi Mehmet Coşkun'u ziyaret için evine gitti. İçeri giren Coşkun, ağabeyi ve yengesi Fatma Coşkun'u hareketsiz yatarken bulunca jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Coşkun çiftinin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini saptadı. Çiftin cansız bedenleri, otopsi için ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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