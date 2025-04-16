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Konya'da yangında hayatını kaybeden çocukların kimlikleri belli oldu

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#Konya#Yangın#Emel El Salih
Konyada yangında hayatını kaybeden çocukların kimlikleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 23:46

Konya'da bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden iki çocuğun kimlikleri belli oldu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Yangın, saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sabihiata Mahallesi Dursun Fakih Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 2. katında yabancı uyruklu 30 yaşındaki Feyyaz S., eşi 29 yaşındaki Rıdal S. ve çocuklarının yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konyada yangında hayatını kaybeden çocukların kimlikleri belli oldu

Yangında içeride kalan Rıdal S. ile çocukları 3 yaşındaki A.E.S. ve 4 yaşındaki A.E.S. itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yangın sırasında içeride kalan 2 çocuk ise yangında hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemelerin ardından hayatını kaybeden 2 kardeşin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangında hayatını kaybeden kardeşlerin isimlerinin 10 yaşındaki Emel El Salih ile 6 yaşındaki Gazel El Salih olduğu belirlendi.

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Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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#Konya#Yangın#Emel El Salih

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