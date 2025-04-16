×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Meram#Yangın Faciası
Konyada yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Yakınları sinir krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 17:48

Konya'nın Meram ilçesinde 5 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti. Çocukların yakınları sinir krizi geçirdi. Yangında mahsur kalan 4 kişi ise kurtarıldı.

Haberin Devamı

Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Dursun Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında oturan Suriye uyruklu ailenin evinde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. 6 çocuklu Feyyat ve Rıdal Salih çiftinin yaşadığı dairede çıkan yangın, tüm evi sardı.

Konyada yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Yakınları sinir krizi geçirdi

4 KİŞİ KURTARILDI

İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, evde mahsur kalan Salih çifti ile 10 ve 12 yaşındaki 2 çocuğunu kurtardı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İçeri giren ekipler, çiftin 1'i bebek, biri 3 yaşında olan 2 çocuğunun cansız bedenine ulaştı.

Konyada yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Yakınları sinir krizi geçirdi

Haberin Devamı

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çocukların yakınları sinir krizi geçirirken, çiftin Mustafa, Abdullah, Muhammed, Gazel, Ahmed ve Emel adlı çocukları olduğu öğrenildi.

Muhammed Salih'in işte olduğu belirlenirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konyada yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Yakınları sinir krizi geçirdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Meram#Yangın Faciası

BAKMADAN GEÇME!