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Konya'da yağmur kazası: Otomobil şarampole uçtu, aynı aileden 5 kişi yaralandı

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#Konya Trafik Kazası#Uluışık Ailesi#Seydişehir Kaza
Konyada yağmur kazası: Otomobil şarampole uçtu, aynı aileden 5 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 17:31

Seydişehir ilçesinde Hasan Uluışık yönetimindeki otomobilin yağışlı havada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Susuz Mahallesi yakınında meydana geldi. Hasan Uluışık yönetimindeki 34 NLE 79 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada Hasan Uluışık, yanındaki Rafet Uluşık, Eda Uluışık, Suna Uluışık ve Ömer Faruk Uluışık yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Suna Uluışık ve Eda Uluışık, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı 5 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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#Konya Trafik Kazası#Uluışık Ailesi#Seydişehir Kaza

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