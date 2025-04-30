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Konya'da vatandaşların korkulu rüyası olmuştu... Bu sefer Sivas'ta yaşandı: 7 metre çapında, 8 metre derinliğinde

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#Konya#Sivas#Obruk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 14:33

Daha çok Konya'daki tarım arazilerinde görülen obruk vakası bu sefer Sivas'ta meydana geldi. Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki bir tarlada 7 metre çapında ve 8 metre derinliğinde obruk oluştu. Dereköy muhtarı Necati Gökkaya, "2 gün önce gece saatlerinde oluşmuş. Babam ve bir komşumuz görmüşler, gelip bana haber verdiler. Ben de gerekli yerlere haber verdim. Derinlik 8 metre, çapı olarak 7 metre ölçüldü. Burası tarla. Yaklaşık 10 gün önce yulaf ekimi yapıldı. Yaklaşık 20 yıl önce aynı bölgede küçük bir göçük daha olmuştu." dedi.

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Yıldızeli ilçesine bağlı 10 haneli Dereköy köyünde Hüsamettin Büyükpınar'a ait tarlada önceki gün obruk oluştu. Köye yaklaşık 600 metre uzaklıkta oluşan obruk, köylüleri tedirgin etti.

Konyada vatandaşların korkulu rüyası olmuştu... Bu sefer Sivasta yaşandı: 7 metre çapında, 8 metre derinliğinde

Köy muhtarı Necati Gökkaya'nın haber vermesiyle bölgeye AFAD ve Jandarma ile Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, gelerek inceleme yaptı.

Konyada vatandaşların korkulu rüyası olmuştu... Bu sefer Sivasta yaşandı: 7 metre çapında, 8 metre derinliğinde

İncelemede; tarlada oluşan obruğun 7 metre çapında ve 8 metre derinliğinde olduğu tespit edildi. Bölgede aynı yerde yaklaşık 20 yıl önce de benzer bir çöküntünün oluştuğu öğrenildi.

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Konyada vatandaşların korkulu rüyası olmuştu... Bu sefer Sivasta yaşandı: 7 metre çapında, 8 metre derinliğinde

10 GÜN ÖNCE YULAF EKİLMİŞ

Dereköy muhtarı Necati Gökkaya, "2 gün önce gece saatlerinde oluşmuş. Babam ve bir komşumuz görmüşler, gelip bana haber verdiler. Ben de gerekli yerlere haber verdim.

Konyada vatandaşların korkulu rüyası olmuştu... Bu sefer Sivasta yaşandı: 7 metre çapında, 8 metre derinliğinde

Jandarma ve AFAD ekibimiz gelerek incelemede bulundular. Derinlik 8 metre, çapı olarak 7 metre ölçüldü. Burası tarla. Yaklaşık 10 gün önce yulaf ekimi yapıldı. Yaklaşık 20 yıl önce aynı bölgede küçük bir göçük daha olmuştu.

Konyada vatandaşların korkulu rüyası olmuştu... Bu sefer Sivasta yaşandı: 7 metre çapında, 8 metre derinliğinde

Şu anda gerekli mevkiler gelip, burada dolgu çalışması yapacağını belirttiler. Obruk tabanında su birikintisi de var, altta su kaynağı olup olmadığını tam bilmiyoruz" diye konuştu.

Konyada vatandaşların korkulu rüyası olmuştu... Bu sefer Sivasta yaşandı: 7 metre çapında, 8 metre derinliğinde

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#Konya#Sivas#Obruk

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