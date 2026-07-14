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Konya’da vahşet! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini bıçakla keserek öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Rahman Öztürk#Dursuniye Öztürk#Esmanur Öztürk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 16:36

Konya'da Rahman Öztürk, evde tartıştığı üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk'ü boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

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Olay, saat 14.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmi Dede Sokak'ta meydana geldi. Rahman Öztürk, evde tartıştığı üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk'ü boğazlarını bıçakla keserek öldürdü.

Konya’da vahşet Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini bıçakla keserek öldürdü

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Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Dursuyine Öztürk ve kızı Esmanur Öztürk'ün öldüğünü belirledi. Rahman Öztürk polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konya’da vahşet Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini bıçakla keserek öldürdü

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BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Yatağa bağımlı yaşayan ve olay sırasında evde bulunan Rahman Öztürk’ün babası Fuat Öztürk, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

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#Rahman Öztürk#Dursuniye Öztürk#Esmanur Öztürk

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