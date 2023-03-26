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Konya'da vahşet! Anne, 3 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdü

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#Konya#Cinayet#Konya Haberleri
Konyada vahşet Anne, 3 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 17:16

Konya'nın Sarayönü ilçesinde Sevda K., kızı Sema Nur K.'yi (3) boğazından bıçakla keserek öldürdü. Ardından bıçakla kendini yaralayan Sevda K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi'ne gönderildi.

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Olay, Sarayönü ilçesi Karabıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Sevda K., belirlenemeyen bir nedenle 3 yaşındaki kızı Sema Nur'un boğazını bıçakla kesti, daha sonra da aynı bıçakla kendini yaraladı.

KÜÇÜK ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden aile fertleri jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri minik Sema Nur'un öldüğünü belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sevda K. ise tedavisinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti ve psikolojik tedavi için Kayseri Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi'ne gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

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#Konya#Cinayet#Konya Haberleri

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