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Konya'da vahşet! 4 aydır kayıp olarak aranan Bedriye Kılıç'ı eşi boğarak öldürüp uçurumdan atmış

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#Konya#Kadın Cinayeti#Bedriye Kılıç
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 11:58

Konya’nın Akşehir ilçesinde 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç (35) yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranıyordu. Bir TV programına çıkan eşi Tayfur Kılıç (35) çelişkili açıklamaları nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltında korkunç cinayeti itiraf eden Tayfur Kılıç, eşini öldürüp, cansız bedenini uçurumdan attığını söyledi.

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Konya'nın Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç için eşi Tayfur Kılıç polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı çalışmada, Kılıç’ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç bulunamayınca aileler, bir televizyon programına katıldı.

Yayındaki çelişkili ifadeleri ve suçlamaları reddeden Tayfur Kılıç, dün program dönüşü memleketi Akşehir’e giderken, Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alındı.

Konyada vahşet 4 aydır kayıp olarak aranan Bedriye Kılıçı eşi boğarak öldürüp uçurumdan atmış

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Emniyete götürülen Tayfur Kılıç sorgusunda, “Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir- Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım” dediği öğrenildi.

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Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Tayfur Kılıç, basın mensuplarının, “Neden öldürdünüz?” sorusuna “Namus meselesi” diye cevap verdi.

Polis ekipleri, Tayfur Kılıç’ı yer gösterme işlemleri için eşinin cesedini attığını söylediği bölgeye götürdü.

Konyada vahşet 4 aydır kayıp olarak aranan Bedriye Kılıçı eşi boğarak öldürüp uçurumdan atmış

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#Konya#Kadın Cinayeti#Bedriye Kılıç

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