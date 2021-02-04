Konya'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yaptıkları çalışma kapsamında, kente uyuşturucu getirip satış yapacak olan şebekeyi belirledi. Yapılan teknik ve fizikin takibin ardından şüphelilere ait 20 FM 920 plakalı aracın merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'nde olduğu saptanıp, operasyon düzenlendi. Polisi fark eden şüpheliler, otomobille birlikte kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında araç durduruldu. Araç içindeki şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı, 2'si taçtı. Şüphelilerin kaçış güzergahlarında iz süren polis ekipleri, 128 gram sentetik uyuşturucu kannabionid ele geçirildi. Durdurulan araçta yapılan aramada da 165 gram sentetik kannabionid, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 bin 250 TL bulundu. Kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



OTOMOBİLDEN 12 KİLO ESRAR BULUNDU



Narkotim ekipleri, başka bir şebekeye yönelik merkez Karatay ilçesi Adana-Konya kara yolunda yaptığı operasyonda bir otomobil içinde 12 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirdi. Araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. İki farklı operasyonda gözaltına alınan 7 kişi hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.