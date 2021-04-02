Konya'da uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik 29 Mart günü operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri eşliğinde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada satışa hazır paketler halinde 89 gram eroin, 33 gram metamfetamin, 705 sentetik hap, 10 gram sentetik kannabinoid ile 7 silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sorgulamalarının ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrolle, 1'i de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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