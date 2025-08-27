×
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

#Konya#Uyuşturucu Operasyonu#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 07:58

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Konya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonumuzda; 739 bin adet uyuşturucu hap, 141 kilo bonzai, 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirdik. Operasyonlarda 4 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Konya’da Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonumuzda;

739 bin adet uyuşturucu hap, 141 kilo Bonzai, 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi (yaklaşık 420 kilo Bonzai yapılabilecek hammadde) ele geçirdik! Operasyonlarda 4 şüpheliyi yakaladık.

Konya Valimizi, operasyonu koordine eden Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Gençlerimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine asla izin vermeyeceğiz."

