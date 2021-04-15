MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonya'da uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı
GeriGündem Konya'da uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
KONYA (AA)
Haber Giriş: 15.04.2021 - 14:52 | Son Güncelleme:

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması ve piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddenin ele geçirilmesine yönelik kent genelinde operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere yönelik yapılan aramalarda, 5 bin 945 sentetik ecza hap, 76 gram eroin, uyuşturucu maddenin satışından kazanıldığı değerlendirilen 1300 lira ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Polis ekipleri, 36 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi