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Gündem
Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 29.03.2021 - 17:00 | Son Güncelleme:

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

KONYA'da polis, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 25 kişiyi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 1713 uyuşturucu hap, 60 gram uyuşturucu madde, 3 tabanca ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 1620 liraya el konuldu.

 

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