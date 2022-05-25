Konya'da 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' nefes kesti

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Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen ve 16 Mayıs'ta başlayan 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Özel Kuvvet Komutanlığı ile Azerbaycan, KKTC ve Polonya silahlı kuvvetlerine ait unsurları katıldı.

10 YILDIR ULUSLARARASI BOYUTTA YAPILIYOR

2009'dan itibaren yılda 2 defa yapılan tatbikatın biri, 2012'den beri farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Jetler, helikopterler, HİK (Havadan Erken İhbar) uçağı, ulaştırma uçakları, İHA (İnsansız Hava Aracı) ve personel kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta; harekat ortamında icra edilecek müşterek personel kurtarma usulleri denenmekte, geliştirilmekte ve komuta kontrol sürecinin etkinlikle işletilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda müşterek veya birleşik harekat kapsamında personel kurtarma, yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevler tatbikat senaryolarına dahil edilip icra ediliyor. Tatbikat, gerçeğe yakın harekat ortamında katılımcı ülkelerin personel kurtarma unsurları arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlıyor.



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27 Mayıs'ta sona erecek olan tatbikatın bugün, basın günü tatbikatında senaryo gereği F-16'lar, Özel Kuvvetler ve 135'inci Muharebe Arama Kurtarma Filosu tarafından işaretlenen hedefleri vurdu.Daha sonra 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan 3 helikopter, yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana kontrollü inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alıp yaralı askeri helikoptere taşıdı. Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılmasıyla helikopterler top atışıyla karşılık verdi. Kurtarma sahneleri, atış sahasındaki gözlem istasyonundan ilgililerce dikkatle izlendi. Başarıyla tamamlandığı belirtilen tatbikatta, senaryo gereği 4 asker düşman tehlikesinden kurtarıldı, hedefler F-16'lar tarafından imha edildi.

Tatbikata; Hava Kuvvetleri'nden 2 adet F-16 uçağı, HİK (Havadan Erken İhbar) uçağı, 1 adet ANKA-S İHA (İnsansız Hava Aracı), 1 adet Casa CN-235 uçağı, 2 adet AS-532 helikopteri, 3 personel kurtarma timi, 1 Jtac (İleri Hava Kontrolörü) timi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 adet AS-532 ve 2 adet T-129 ATAK helikopterleri ve 1 tim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 SAT görev timi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 helikopteri ve 1 tim, Özel Kuvvet Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 helikopteri ve 1 tim, Azerbaycan'dan 2 adet Mi-17 helikopterleri ve 3 tim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 1 adet AS-532 helikopteri ve 1 tim, Polonya'dan 1 JTAC timi katıldı.