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Konya'da toprağa gömülü kadın cesedi bulundu

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#Konya#Ereğli#Ceset
Konyada toprağa gömülü kadın cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 20:11

Konya’nın Ereğli ilçesinde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesi Selvili Mahallesi mezarlığında vatandaşlar tarafından vücudunun bir kısmı toprağa gömülü şekilde ceset bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada, cesedin yaklaşık 15 gün önce toprağın çok derin kazılmadan gömüldüğü, 25 yaşlarında bir kadına ait olduğu ve cinayete kurban gittiği değerlendirilirken, yabani hayvanlar tarafından vücuduna zarar verildiği belirlendi. Kadının cesedi jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kadının kimliğinin tespiti ve olayın şüphelilerinin belirlenebilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

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#Konya#Ereğli#Ceset

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